Beşiktaş’ta Umut Meraş sakatlandı

Beşiktaş'ta sol bek oyuncusu Umut Meraş, sol bacağında ağrı hissettiğini belirtmesi üzerine çekilen MR'da gerilme ve kanama tespit edildi.

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Beşiktaş , Umut Meraş’ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı. Umut, Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig 'de Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı tarifleyen futbolcumuz Umut Meraş, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinde geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama bulgularına rastlanmıştır. Umut Meraş'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”