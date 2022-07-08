Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in dediği oldu

Beşiktaş, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi planlıyor. Siyah-beyazlılar, transferde elini çabuk tuttu. Temmuz ayının ortası gelmeden kemik kadroyu büyük oranda kurdu.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş uzun yıllar sonra temmuz ayı bitmeden yeni sezon kadrosunu büyük oranda belirledi. Gidenlerin yeri doldu.

Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile hücum hattı takviye edildi. Gedson Fernandes ile orta saha, Romain Saiss ile de defans güçlendirildi. Siyah-beyazlılar, en az bir stoper ve bir kanat daha alarak transferi kapatacak. Valerien Ismael'in elinde çok alternatifli bir kadro olacak.

KORKUTAN FORVET HATTI

Ana forvet üçlüsü son üç sezonda 118 gole direkt etki etti:

Muleka 27 gol-5 asist, Weghorst 34 gol-12 asist, Ghezzal 14 gol-26 asist…

Hücum rotasyonunda Cenk Tosun, Kevin N'Koudou, Kenan Karaman, Tyler Boyd ile özkaynaktan kadroya katılan genç oyuncular var. Orta sahada Gedson ve Josef takımın bankosu. Rotasyonda Atiba ve Salih Uçan gibi tecrübeli, Emirhan İlkhan ve Kartal Kayra gibi genç yetenekler var.

HER BÖLGEDE ALTERNATİF

Defansın yeni patronu İngiltere'de 100'ü aşkın maça çıkan bir tecrübe: Saiss… Onun yanında Welinton ile Serdar Saatçı, ilk 11'i oluşturmaya aday. Montero ile Necip de savunmanın stepneleri olacak. Rosier ve Umut Meraş kanat bekleri; satılmazsa Rıdvan Yılmaz da ilk 11'i zorlayacak. Ersin, Mert ve Emre Bilgin'den oluşan kaleci rotasyonu da güven veriyor.

Kısacası, Beşiktaşlılar sezonun başlamasını bekliyor.

SON YABANCI AMARTEY

Beşiktaş, yabancı transferini Daniel Amartey ile tamamlamak istiyor. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper, siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturdu. 27 yaşındaki savunma oyuncusu 1.5 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro maaş talebinde bulundu. Beşiktaş, 1 milyon Euro imza parası ile 2 milyon Euro maaş önerdi. Tarafların yeni bir görüşme yapması bekleniyor.

Leicester dışında Djurgardens ve Kopenhag formaları da giyen Amartey üçlü savunmaya yatkın bir isim.