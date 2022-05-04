Beşiktaş’ta Vida rahatsızlanan babası için Hırvatistan’a gitti
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, kalbinden rahatsızlanan babası için ülkesine gitti. Cuma günü operasyon geçirecek babasının yanında kalacak olan Vida, Pazar günü İstanbul'a dönecek ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle ziyaret için Hırvatistan’a gitti. Vida’nın babasının cuma günü operasyon geçireceği ifade edildi.
Konuyla ilgili siyah-beyazlıların yaptığı yazılı açıklamada, “Domagoj Vida, babasının geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a gitmiştir. Vida'nın babası cuma günü operasyon geçirecektir” denildi.
Pazar günü İstanbul’a dönecek Vida, aynı gün oynanacak Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak.