Beşiktaş’ta Vida ve Josef şoku!

Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta maç öncesi yaşanan sakatlılar dikkat çekti. Josef de Souza'nın ardından ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Vida da ilk 11'den çıkarıldı.

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Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’tan maç öncesi 2 kötü haber birden geldi. Ligde oynanan son maçta ağrıları nedeniyle oyuna devam edemeyen Josef de Souza’nın Sivas karşısında ilk 11’de olması bekleniyordu.

Hafta boyunca sadece tek gün takımla birlikte çalışan Brezilyalı oyuncunun ağrılarının devam etmesi sebebiyle Sivas karşısında riske edilmeyeceği açıklandı. Maça yedek kulübesinde başlayacak Josef için bir açıklama yapan teknik sorumlu Önder Karaveli şu ifadeleri kullandı:

“Josef’i son maçında ağrıları nedeniyle oyundan almıştık. Sadece bir gün bizimle olabildi. O yüzden başlangıçta kullanmayacağız ama ihtiyaç olursa ona bir süre vermeyi düşünüyoruz.”

VİDA ISINMADA SAKATLANDI

Beşiktaş’ta Josef’in ardından bir şok da savunmanın banko isimlerinden biri olan Vida’dan geldi. Sivasspor önünde maça ilk 11’de yazılan Hırvat stoper ısınma hareketleri sırasında boynunda ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı. Siyah beyazlıların boyun spazmı geçirdiğini açıkladığı Vida’nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi.