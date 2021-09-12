Beşiktaş’ta Vida ve Teixeira, Dortmund maçında yok

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş'ta sakatların durumu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Dortmund maçında 2 yıldız forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Alex Teixeira, sakatlıkları nedeniyle çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Borussia Dortmund maçında forma giyemeyecek.

Vida ve Teixeira gibi Yeni Malatyaspor maçında sakatlık yaşayan Kevin N'Koudou’nun ise durumu ciddi değil. Fransız oyuncu Dortmund maçında forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yapılan MR görüntülemesinde ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda (plantar fasia) ödem ve zorlanma tespit edilmiş, aynı müsabakada oyuna devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Alex Teixeira'nın yapılan değerlendirmesinde ise uyluk arka adalesinde ise gerilme saptanmıştır.

Vida ile Teixeira'nın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Kara Kartal’da Domagoj Vida ve Alex Teixeira’nın yaşadığı sakatlıklar moralleri bozdu. Siyah beyazlı ekipte ilk olarak Hırvat stoper Domagoj Vida Yeni Malatyaspor’da oyuna devam edemedi. Mücadelenin 13. dakikasında kendini yere bırakan Vida, kenarda tedavi olduktan sonra tekrardan sahaya döndü. Bir süre kendisini deneyen tecrübeli savunmacı, karşılaşmanın 19. dakikasında yerini Welinton'a bıraktı.

Beşiktaş'ta oyuna devam edemeyen ikinci isim ise yeni transfer Alex Teixeira oldu. Orta alanda topla hareketlenen Brezilyalı yıldız, adalesinde hissettiği ağrı sonrasında yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Teixeira'nın yerine 43. dakikada Can Bozdoğan oyuna dahil olmuştu.