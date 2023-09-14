Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar gelişmesi! Fransa’ya gitti…

Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi yaşanıyor... Siyah beyazlılar Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın milli takım kampından sonra ailevi sorunlar nedeniyle Fransa'ya gittiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar için sosyal medyada çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yaptı. Trabzonpor maçı öncesi henüz takıma katılmayan Aboubakar’ın Fransa’da olduğu duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş şu ifadeleri kullandı:

“Profesyonel futbolcumuz Vincent Aboubakar, ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bilgimiz ve iznimiz dahilinde Fransa’ya gitmiştir. Taraftarlarımızdan, futbolcumuz Aboubakar ile ilgili sosyal medyada yapılan spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ederiz.”

“TRABZONSPOR MAÇINDA YOK” İDDİASI

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar’ın, ailevi problemler sebebiyle İstanbul’a gelişinin geciktiği ve Trabzonspor maçında oynamayacağı iddia edilmişti. Milli Takım sonrasında takıma henüz dönmeyen Kamerunlu yıldızın ligde pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in Trabzonspor deplasmanında ileri uçta Cenk Tosun’a şans vereceği belirtildi.