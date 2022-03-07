Welinton şoku! Maça devam edemedi Beşiktaş 2. golü yedi…

Vodafone Park'ta Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta Welinton ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Beşiktaş 10 kişiyken 2. golü yedi.

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FOTOĞRAFLAR: Fatih Erdoğdu | Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i ağırladı… Karşılıklı atılan gollerle 1-1 devam eden ilk yarının uzatma dakikalarında Welinton rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

NECİP GİRMEYE HAZIRLANIRKEN ISINMAYA GİTTİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Brezilyalı stoper oyuna devam edemedi ve ağlayarak kenara geldi. Sakatlanan Welinton’un yerine oyuna girmek için hazırlanan Necip Uysal son bir kararla yeniden ısınmaya gönderildi.

Bu sırada Beşiktaş sahada 10 kişiydi. Oyuna biri dahil olmayınca savunmada eksik kalan Beşiktaş hızlı gelişen Başakşehir atağında Okaka’nın arka direkte bomboş kalmasıyla 2. golü yedi.

Necip’in oyuna alınmasının gecikmesiyle yenik duruma düşen Beşiktaş’ta taraftarlar sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi.