Beşiktaş’ta Wout Weghorst belirsizliği

Manchester United'dan transfer teklifi aldığı belirtilen Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, ağrılarını gerekçe göstererek salonda çalıştı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş’ta Wout Weghorst belirsizliği devam ediyor. Manchester United-Burnley-Beşiktaş üçgeninden anlaşma bekleyen Hollandalı golcü dün sürpriz bir hamlede bulundu.

Tecrübeli futbolcu, ağrılarını gerekçe göstererek saha çalışmasına çıkmadı. Fitness salonunda bireysel çalışma gerçekleştirdi. Dış basında Manchester United'a transferi öncesi risk almamak adına Beşiktaş'la antrenmana çıkmak istemediği yorumu yapıldı.

YÖNETİM RAHATSIZ

Weghorst, bu sezon sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ın en istikrarlısı olarak dikkat çekiyordu. Hollandalı, iki kupa maçı dahil takımının hiçbir maçını kaçırmadı. Ligde 16 maça ilk on birde başladı. Pek çok kez takımının en çok koşanı da oldu. Bu nedenle Weghorst'un ağrıları soru işaretleri yarattı.

Bu tavrın ‘Transfere zorlama' olma ihtimali değerlendiriliyor.

Yöneticiler, “Yerine birini almadan gitmesine izin vermeyiz” tavrından da vazgeçmeyecek.