Beşiktaş’ta yeni teknik direktör için karar günü

Önceliği yerli teknik adama veren Beşiktaş'ta listenin başında Okan Buruk bulunuyor. Yabancıda ilk tercih Portekizli Bruno Pinheiro. B planı ise Şenol Güneş ile Rus çalıştırıcı Stanislav Cherchesov.

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Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ardından takımı kime emanet edeceğine bugün karar verecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, saat 14.00'te bir araya gelecek ve yeni hoca konusunda yol haritasını belirleyecek. Daniel Farke ve Slaven Bilic'ten yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen siyah-beyazlılarda öncelik, yerli bir teknik adam. Listenin ilk sırasında ise Okan Buruk bulunuyor.

Başakşehir'le yaşadığı şampiyonluğun ardından ailevi nedenlerden ötürü şu an takım çalıştırmayan genç teknik adamın alternatifi ise Estoril'i çalıştıran Portekizli Bruno Pinheiro.

DERBİYE YETİŞECEK

Yönetimin B planı da hazır. Daha önce 4 sezon çalıştırdığı Beşiktaş'ı iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş ile en son Rusya'nın başında bulunan ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakan Stanislav Cherchesov, yedekte tutulan isimler. 19 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yeni hocayla çıkmayı planlayan yönetim, birkaç gün içinde takımın başına geçecek teknik adamı açıklayacak.