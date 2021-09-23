Beşiktaş’tan 1 dakika isyanı! Uzatmalarda yaşananlara isyan VAR

Beşiktaş'ta Josef de Souza, “Maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden 1 dakikadan fazla süre geçti” diyerek üzüntüsünü dile getirirken Palabıyık’ın Balotelli’nin Montero’ya yaptığı faulü es geçmesi tartışılıyor.

Ali AYDIN

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VODAFONE Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, hakem kararlarına isyan etti. Siyah-beyazlılar, Ali Palabıyık'ın 5 dakika verdiği uzatmanın ardından 90+7'de gelen gole tepki gösterdi. Josef de Souza, sosyal medyadan “Soyunma odasına gittiğimde aslında maçın bitmesi gereken zamanın üzerinden bir dakikadan fazla süre geçtiğini gördüm. Gerçekten çok üzücü” açıklamasını yaptı.

FAULE İNCELEME YOK

ADANA DS'nin 3. golü öncesi Balotelli'nin Montero'nun omuzlarına basıp yüzünü kapaması fotoğrafı Beşiktaşlıları çıldırttı. VAR odasından pozisyonu izleme tavsiyesi gelmeyince hakem Palabıyık golü verdi. Bu arada Beşiktaş'ın Larin ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Siyah-beyazlılar, VAR'ın ofsayt çizgisinde hata yaptığı görüşünde. Yorumcu Rıdvan Dilmen de teknolojide hata olduğunu belirtip “Beşiktaş'ın bariz golü güme gitti” dedi.

VİDA ÇIKTI KALE AÇILDI

SİYAH-beyazlılar Domagoj Vida'nın sakatlığı sonrasında savunmada büyük düşüş yaşadı. Defansın bel kemiği olan Hırvat yıldızın oynadığı ilk 4 haftada kalesini gole kapatan Beşiktaş, Vida'nın yokluğunda çıktığı 3 karşılaşmada ise kalesinde tam 8 gol gördü. Kartal, Dortmund'dan 2, Antalya ve Adana DS'den 3'er gol yedi.

KÂBUS SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ'IN sezon başından bu yana en dertli olduğu konu sakatlıklarda çile bitmek bilmiyor. Üst üste yaşanan kayıplar sonrası kadro kurmakta zorlanan teknik heyete yarın oynanacak Altay maçı öncesi 2 kötü haber daha geldi. Adana Demirspor maçında sakatlanan Ghezzal ve Batshuayi'nin İzmir deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. MR'ı çekilen Welinton ile Atiba'nın durumları ise maç günü belli olacak.

Siyah-beyazlılarda Vida, Umut Meraş, Teixeira, M. Topal ve Necip'le birlikte Altay maçı öncesi sakatlık yaşayan sayısı 9'a çıkmış oldu. Teknik heyet N'Koudou'yu için ise sağlık heyetinden gelecek raporu bekliyor. Rosier'in de kırmızı kart cezası nedeniyle Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi 10 eksik bulunuyor.