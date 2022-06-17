Beşiktaş’tan 19.05’te Gedson Fernandes açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah beyazlıların yaptığı paylaşımın saatinin 19.05'e gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss’in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes’in “Önümüzdeki haftayı bekleyin” mesajını verdiği bir video ile duyurdu. Beşiktaş’ın yaptığı paylaşımın saatinin 19.05 olması, Portekizli futbolcunun bir dönem formasını giydiği Galatasaray’a gönderme olarak yorumlandı.
— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 17, 2022
Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i ara transferde kadrosuna katmıştı. Portekiz ekibi Benfica’ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyen siyah beyazlılar, başarılı futbolcuyu yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor’a kiralamıştı. Çaykur Rizespor formasıyla 11 Süper Lig maçına çıkan Gedson Fernandes, 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.