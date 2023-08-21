Beşiktaş’tan açıklama: Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz
Beşiktaş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda Beşiktaş yönetimi, Pendikspor maçında iptal edilen golleriyle ilgili olarak tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın sonunda tepki dolu bir paylaşım yaptı.
Maçın 12. dakikasında Omar Colley’in kafa golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, Oscar Romero’nun 90+4’te penaltıdan attığı golle Pendikspor karşısında puan kaybı yaşadı.
Ancak maçın 76. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Colley’in attığı gol, topun dışarıdan oyuna alanına girdiği gerekçesiyle iptal edildi. Yan hakemin uyarısıyla iptal edilen golün ardından maç 1-0 devam etti.
Maç sonu resmi X hesabından paylaşım yapan Beşiktaş Kulübü, “Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz” mesajıyla pozisyonun görüntüsünün yer aldığı bir video paylaştı.
EMEK HIRSIZLARI, BUNUN HESABINI VERECEKSİNİZ! pic.twitter.com/UCBjGVc5HR
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2023