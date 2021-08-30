Beşiktaş’tan, Alex Teixeira’nın durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük karşısında attığı golle Beşiktaş’a 3 puanı getiren yeni transfer Alex Teixeira’nın sakatlığı ile ilgili siyah beyazlı kulüpten açıklama geldi. Kartal’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 3. haftasında Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira'nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.