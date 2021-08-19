SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Beşiktaş’tan ayrılan Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’da!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş’tan ayrılan Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’da!

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözüne bir türlü giremeyen Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’a transfer olmak üzere. Geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor’a kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerine Süper Lig’de devam edecek.

2019 yılında 2,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Vitória Guimaraes takımından transfer edilen Boyd, Beşiktaş formasıyla oynadığı 34 maçta 4 gol atıp 1 asist yapabildi. Yarım sezon Sivasspor’da mücadele eden ABD’li futbolcu, 15 maçta 5 gollük katkı verdi.

Boyd’un Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralanması gündemde.

Michy Batshuayi: 'Beşiktaş'taki ilk hedefim...' İlginizi Çekebilir Michy Batshuayi: 'Beşiktaş'taki ilk hedefim...'
ABD Beşiktaş Çaykur Rizespor Euro Futbol Rizespor Sergen Yalçın Sivasspor Süper Lig transfer