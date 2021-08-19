Beşiktaş’tan ayrılan Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’da!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gözüne bir türlü giremeyen Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’a transfer olmak üzere. Geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor’a kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerine Süper Lig’de devam edecek.

2019 yılında 2,4 milyon Euro bonservis bedeliyle Vitória Guimaraes takımından transfer edilen Boyd, Beşiktaş formasıyla oynadığı 34 maçta 4 gol atıp 1 asist yapabildi. Yarım sezon Sivasspor’da mücadele eden ABD’li futbolcu, 15 maçta 5 gollük katkı verdi.

Boyd’un Çaykur Rizespor’a 1 yıllığına kiralanması gündemde.