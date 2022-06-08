Beşiktaş’tan ayrılan yıldızlara ezeli rakiplerden yakın markaj!

Beşiktaş'tan ayrılan futbolcular, Süper Lig'in radarında. Sözleşmesi biten Vida’ya Türkiye’den teklifler var. Güven, Başakşehir ve Trabzonspor’un takibinde. Oğuzhan’ın adı Galatasaray ile anılıyor. Batshuayi ise Fenerbahçe’nin listesinde...

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş; Ljajic, Lens, Douglas ve N'Sakala gibi katkı vermeyip mali kamburlar yaratan oyunculardan kurtulmanın sevincini yaşıyor. Buna karşın ayrılan isimlerden bazıları adeta kapış kapış…

Kulübün mali politikasına uymadığı için geçen sezon sözleşmesi uzatılmayan Dorukhan Toköz, Trabzonspor ile şampiyon olmakla kalmadı, yeniden milli takıma seçildi. Bu furya bu sezon da sürecek gibi… Sözleşmeleri uzatılmayan Domagoj Vida'ya hem Türkiye'den hem

de Avrupa'dan önemli teklifler olduğu öğrenildi. Güven Yalçın, Başakşehir ve Trabzonspor'un radarında. Oğuzhan Özyakup'un, Galatasaray ile anlaşamazsa kariyerine Hollanda'da devam etmesi bekleniyor. Kiralık kontratı biten Michy Batshuayi de Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş, 2019'dan bu yana hiçbir futbolcudan bonservis kazanamadı; bu süreçte 27 futbolcu ile yollar ayrıldı.

WEGHORST’TA GOMEZ ETKİSİ

Beşiktaş, santrfor transferine büyük önem veriyor. Wout Weghorst transferi bu açıdan çok değerli görülüyor. Yönetim, Weghorst ile ikinci bir Mario Gomez katkısı elde etmeyi amaçlıyor. 29 yaşındaki Hollandalı, sırtı dönük pozisyon alma becerisi ve pres gücü yüksek, aynı zamanda ceza sahasında etkili bir isim. Weghorst'un gol yükünü de çekeceğine inanılıyor.