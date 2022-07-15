Beşiktaş’tan ayrılanlar kayıplarda

Beşiktaş'tan sözleşmeleri sona ererek ayrılan futbolcular şimdiye dek aradıklarını bulamadılar.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, kiralıktan geri dönenlerin yanı sıra sözleşmesi sona eren birçok futbolcusuyla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılardan 2.5 milyon Euro isteyen Cyle Larin sözleşmesinin bitmesinin ardından 800 bin Euro'ya Belçika'nın Club Brugge takımına gitti. Büyük ümitlerle alınan ancak büyük hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ise Kartal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi sonrası Brezilya 2. Lig temsilcisi Vasco Da Gama'ya transfer oldu.

GÜVEN'E TALİP YOK

Beşiktaş’a veda etmelerinin ardından birçok kulübün gündemine gelen Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup şu ana kadar takım bulamadı. Beşiktaş'ta uzun yıllar görev yapmasının ardından sözleşmesi biten Hırvat stoper Domagoj Vida da şu anda boşta. Kartal ile yollarını ayıran Gökhan Töre, Adem Ljajic, Douglas, Fabrice N'Sakala ve Jeremain Lens ise liglerin başlamasına kısa bir süre kala kendilerine takım bakmaya devam ediyor.

SALİH GÖZE GİRDİ

Öte yandan Beşiktaş’ta Salih Uçan kampta gösterdiği performansla teknik ekibi büyüledi. 28 yaşındaki oyuncu özellikle hazırlık maçlarındaki futboluyla Teknik Direktör Valerien Ismael'den geçer not aldı. Gedson Fernandes ile orta sahada uyumlu bir görüntü çizmesiyle dikkat çeken Salih'in takımda kalabileceği yönünde rapor verilmesi bekleniyor.