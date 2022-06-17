Beşiktaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
Beşiktaş Kulübü’nde yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, yöneticileriyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden Başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyelerimizi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti” ifadelerine yer verildi.