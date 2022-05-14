Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Pjanic açıklaması

Beşiktaş; Ersin Destanoğlu'nun ayak bileği dış bağ grubunda gerilme ve kanama olduğunu, Miralem Pjanic'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında yarın, Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic bu maçta görev alamayacak. Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama genç file bekçisinin ayak bileğinde kanama olduğu belirtilirken, Pjanic’in de üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

“Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Doç. Dr. T. Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü”

GÖZTEPE MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Sakatlık açıklamasının ardından Beşiktaş, Göztepe maçının kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Ersin ve Pjanic’in yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Vida kadroda yok. Ayrıca teknik direktör Ismael’in kadroda düşünmediği Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok da İzmir’e götürülmedi.

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