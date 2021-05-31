Beşiktaş’tan forvet taarruzu

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi olmak için güçlü bir kadro çalışmalarını sürdürüyor. Aboubakar ile yeni mukavele düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun'un da sakatlığını göz önünde bulundurup dünyaca ünlü yıldız isimlere yöneldi.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz konumda bulunan 32 yaşındaki Diego Costa liste başında… İspanyol forvetin yıllık ücret konusu üzerinde duruluyor. Chelsea'den Olivier Giroud ve Crystal Palace'dan Christan Benteke de hedefteki isimler. Beşiktaş, tecrübeli forvetlere taksitli bir ödeme planıyla teklif götürecek.

Hulk konusunda isteği gerçekleşmeyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, 3 yıldız golcüden birinin transferine sıcak bakıyor.

RAKİPLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri şekilleniyor. 3. torbada bulunan Kartal, Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta ve Zenit ile rakip olamayacak.

Muhtemel rakipler:

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon.

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Savilla ve Borussia Dortmund.

4. torba: Milan, Dinamo Kiev, Club Brugge ve Wolfsburg.

Elemelerden ise 6 takım daha gelecek.