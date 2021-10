Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game göndermesi

Süper Lig’in 10. haftasında kendi sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medyadan üst üste paylaşımlar bulundu.

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından ilk olarak son dönemde Galatasaray’a karşı iç sahada alınan galibiyetlerin bir GIF’i yapılarak “#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK” şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş’ın ikinci paylaşımında ise penaltıyı kaçıran Mustafa Muhammed’in ‘Anakonda’ lakabına imada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Ersin’in penaltı kurtardığı anın fotoğrafları kullanılarak, “Kalesine yılan giremez” ifadeleri kullanıldı.

No snakes are allowed in his house. #BJKvGS | #FlyHigh pic.twitter.com/rPyS1vvOgv

— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) October 25, 2021