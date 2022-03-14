Beşiktaş’tan Galatasaray’ın golüne faul itirazı

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde sarı kırmızılı takımın attığı ikinci gol öncesi faul tartışması yaşandı. Siyah beyazlılar pozisyona uzun süre itiraz etti ancak karar değişmedi.

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Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında siyah-beyazlılar yarım saatte 2-0 geriye düştü.

Beşiktaşlı futbolcular, 32. dakikada Kerem’in attığı Galatasaray golünden önce Mustafa Muhammed’in Umut Meraş’a faul yaptığını belirttiler. Yoğun itirazların yaşandığı pozisyonda Beşiktaşlı oyunculara arka arkaya sarı kart çıktı. Maçın orta hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüştükten sonra golün geçerli olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı futbolcular uzun süre bu gole itiraz etti ancak karar değişmedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DOUBLE YAPTI

Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk ederken, maçın ilk iki golüne Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed damga vurdu.

Galatasaray’ın attığı iki gol de Kerem Aktürkoğlu’ndan gelirken, genç futbolcuya asistler ise Mustafa Muhammed’den geldi. Galatasaraylı Kerem, 22. ve 32. dakikalarda sahneye çıkarak derbide takımını 2 farklı öne taşıdı.