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Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’e sözleşme ödülü

Beşiktaş sezona müthiş bir performansla başlayan orta sahanın dinamosu Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı.

Doğan GÜNDOĞDU
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Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’e sözleşme ödülü

Gedson Fernandes'in istikrarlı performansı ve bu sezona yaptığı iyi başlangıç Beşiktaş yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Yaz transfer döneminde pek çok transfer teklifi alan Portekizlinin kontratı bir yıl uzatıldı, ücretine de zam yapıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'den “Türkiye transfer rekorunu kıracak” övgüsünü alan başarılı futbolcunun 1.2 milyon Euro olan garanti ücreti de 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı. Gedson'un 2026'da bitecek sözleşmesi de 2027'ye uzatıldı. Üstelik bu sadece ön gösterim de olabilir. Beşiktaş yönetimi, başarılı futbolcuya, performansını sürdürmesi halinde ücretini 2.2 milyon Euro'ya yükseltme sözü de verdi.

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