Beşiktaş’tan Gökhan Töre’nin sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig 38. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Töre’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Beşiktaş’tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
“Futbol Takımımızın dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptanmıştır. Gökhan Töre'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”