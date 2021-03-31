Beşiktaş’tan Halil Umut Meler tepkisi: ‘Tarihte eşi benzeri görülmemiş’

Süper Lig 32. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği açıklanırken, siyah beyazlı kulüp bu atamaya tepki gösterdi.

Beşiktaş’ın son olarak 31. haftada oynadığı Fenerbahçe derbisinde göreve alan Meler, siyah beyazlı camianın tepkisiyle karşılaşmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiden sonra yaptığı açıklamada, “Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak milli aradan sonra Süper Lig’in yeniden oynanacağı bu hafta sonu için maçları yönetecek hakemleri duyuran Merkez Hakem Kurulu, tartışmalı bir karara imza attı. Meler’i üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına atayan MHK, siyah beyazlı kulübün tepkisiyle karşılaştı.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır.

Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!

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