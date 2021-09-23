Beşiktaş’tan Larin ve Batshuayi’nin sakatlıklarıyla ilgili açıklama!

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ve Welinton'ın ardından Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Cyle Larin ve Michy Batshuayi'nin son durumlarına ilişkin açıklama yayınladı. İki yıldızın kaçıracağı maçlar da belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş, Cyle Larin ve Michy Batshuayi’nin sakatlıklarıyla ilgili açıklamada bulundu. Gündüz saatlerinde Rachid Ghezzal ve Welinton’ın sakatlıkları konusunda bilgilendirme yapan siyah beyazlı takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

AJAX’A YETİŞEMEYEBİLİR

Öte yandan Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın ulaştığı bilgiye göre; Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Ajax maçına yetişmesi beklenirken, Cyle Larin’in durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi. Öte yandan 24 Eylül (yarın) tarihinde oynanacak Altay maçında iki futbolcu da yer alamayacak. Siyah beyazlılarda sakatlıktan kurtulan Umut Meraş ise, Altay maçı kadrosuna dahil edilecek.