Beşiktaş’tan Mehmet Topal hamlesi! Anlaşma tamam…

Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kariyerine Dardanelspor altyapısında başlayan Topal, 2006 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Dört yıl sarı kırmızılı formayı giydikten sonra İspanya’nın Valencia ekibiyle anlaşan deneyimli orta saha, 2012’de Fenerbahçe’ye imza attı.

Sarı lacivertli ekipte 7 sezon mücadele eden milli futbolcu, 2019’dan beri Başakşehir’de oynuyordu.

Süper Lig kariyerinde 338 maça çıkan ve 20 gol atıp 22 asist yapan Topal, savunma ağırlıklı futboluyla öne çıkıyor.