Beşiktaş’tan Nicolas Pepe’ye dev teklif

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Fildişi Sahilli yıldız Nicolas Pepe için girişimlere başladı.

Doğan GÜNDOĞDU

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Beşiktaş, Nicolas Pepe ile temasa geçti. Arsenal ile sözleşme feshi görüşmeleri yapan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuya, imza parasının da içinde bulunduğu cömert bir teklifte bulunulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Pepe'nin serbest oyuncu durumuna gelmesini bekliyor. Geçen sezonu Fransa'da Nice takımında kiralık geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Lille'den 2017 yılında 80 milyon Euro karşılığı transfer edilmişti.

ÇEBİ, ALEX’E GİTTİ

İngiliz Sky Sports ise, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, İngiltere'de bir otelde Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile görüştüğünü duyurdu. Siyah-beyazlılar bir süredir İngiliz yıldızı ikna etmeye çalışıyordu. Sky Sports, Chamberlain'in ABD ve Suudi Arabistan Ligi'nden de teklifler aldığını kaydetti.

PEREYRA’YA SON SÜRE

Öte yandan Beşiktaş’ta Roberto Pereyra belirsizliği devam ediyor. Beşiktaş'ın tüm uğraşlarına rağmen Türkiye'de forma giymeye halen soğuk bakan Pereyra'ya kesin yanıt için iki gün süre verildi.