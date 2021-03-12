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Beşiktaş’tan penaltı tepkisi: ‘Bize verilmesi yasak herhalde’

Spor Toto Süper Lig 30. hafta karşılaşmasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta penaltı isyanı yaşandı. Ceza sahası içinde yerde kalan Larin'e Rafael'in çelme taktığı iddiası sosyal medyayı salladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:03, 12/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’tan penaltı tepkisi: ‘Bize verilmesi yasak herhalde’

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş’ta ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında büyük tepki vardı.

İlk yarıda Cyle Larin’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 52. dakikada Deniz Türüç’e engel olamayınca ikinci yarının başında skora 1-1’lik denge geldi. Tekrar üstünlük golünü bulmak için bastıran Beşiktaş, 60. dakikada golle burun buruna geldi. Valentin Rosier’in sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı savunma oyuncusu Alexandu Epureanu son anda uzaklaştırdı.

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Ancak topa doğru hareketlenen Cyle Larin yerde kalınca siyah beyazlılar penaltı itirazında bulundu. Beşiktaşlı oyuncular, Başakşehir savunmacısı Rafael’in arkadan müdahalede bulunarak Larin’e çelme taktığını savundu.

Tüm itirazlara rağmen maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonun temiz olduğuna karar verdi. Maçın devamında atılan gollerle Beşiktaş mücadeleyi 3-2 kazansa da, pozisyonun ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

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Yayınlanma Tarihi:20:37,