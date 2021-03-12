Beşiktaş’tan penaltı tepkisi: ‘Bize verilmesi yasak herhalde’

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş’ta ikinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında büyük tepki vardı.

İlk yarıda Cyle Larin’in golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılar, 52. dakikada Deniz Türüç’e engel olamayınca ikinci yarının başında skora 1-1’lik denge geldi. Tekrar üstünlük golünü bulmak için bastıran Beşiktaş, 60. dakikada golle burun buruna geldi. Valentin Rosier’in sağ kanattan ceza sahası içine yerden yaptığı ortayı savunma oyuncusu Alexandu Epureanu son anda uzaklaştırdı.

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Ancak topa doğru hareketlenen Cyle Larin yerde kalınca siyah beyazlılar penaltı itirazında bulundu. Beşiktaşlı oyuncular, Başakşehir savunmacısı Rafael’in arkadan müdahalede bulunarak Larin’e çelme taktığını savundu.

Tüm itirazlara rağmen maçın hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonun temiz olduğuna karar verdi. Maçın devamında atılan gollerle Beşiktaş mücadeleyi 3-2 kazansa da, pozisyonun ardından Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Bize penaltı vermek yasak herhalde. Başka açıklaması olamaz çünkü #İBFKvBJK — Olay BEŞİKTAŞ (@OlayBesiktas) March 12, 2021

12 mactır penaltı verilmeme serisi 13 maca cıkmıs oldu böylece — tolly de bruyne (@sevvalkdb) March 12, 2021

Bize penaltı verdikleri gün kurban falan keselim kulüp olarak — Dodo De Souza ོ (@dodohutchinson) March 12, 2021

Larin'e yapılan hareket sadece penaltı değil penaltı+kırmızı karttır. Var hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdüğü asılmalı artık — Avfattas (@Avfattas) March 12, 2021

Bu maç hangi skorla biterse bitsin yönetimin ortalığı ayağa kaldırması şart. VAR’ın o pozisyonu izleyip penaltı vermemesinin yenilir yutulur tarafı yok. Yayıncının pozisyonu tekrar tekrar vermemesinin de, hakemin penaltıyı çalmamasının da hiçbir izahı yok! — Doğan Ustaer (@dogan_ustaer) March 12, 2021

Beşiktaş’ın penaltısı kasıtlı olarak verilmiyorsa Cüneyt Çakır ve Mustafa Öğretmenoğlu arasındaki VAR kayıtları açıklansın @TFF_Org — Pared Negra (@parednegra1903) March 12, 2021

cüneyt çakır oyuna müdahale etme adam gibi bırak hakkı olan kazansın net penaltıyı bile isteye vermediler mustafa öğretmenoğlu ile — Volkan Alkan (@volkanalkan_) March 12, 2021

Avrupan'nın önde gelen (yersen) hakemlerinden Cüneyt Çakır, çatır çatır yedi Beşiktaş'ın kırmızı kart ve penaltısını. Ooooh şifa olsun. — Tolga Gunduz (@TolgaGunduz) March 12, 2021