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Beşiktaş’tan sakatlanan Welinton hakkında açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Welinton Souza'nın tedavisine başlandı.

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Beşiktaş’tan sakatlanan Welinton hakkında açıklama

Beşiktaş Kulübü, Borussia Dortmund müsabakasında darbe alan Welinton Souza’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

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