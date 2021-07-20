Beşiktaş’tan ‘Şampiyonlar Ligi için dev takviye

Beşiktaş, savunma için tercihini tecrübeden yana kullandı. Teknik patron Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu arenada oldukça deneyimli olan Diego Godin'in transfer edilmesini istedi. Villarreal, Atletico Madrid ve Inter formaları ile Şampiyonlar Ligi'nde 64 maça çıkan Godin'in menajeri ve kulübüyle temasa geçildi.

Halen Cagliari forması giyen 35 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Beşiktaş kurmayları İtalyan ekibiyle Godin'in bonservissiz ayrılığını görüşecek. Uruguaylı stopere ise bir artı bir yıllık kontrat önerildi. Tecrübeli futbolcunun garanti ücretini düşük tutmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, performans primlerinin ağırlıklı olduğu bir kontrat hazırlıyor. Diego Godin'in bu teklifi değerlendirip yanıtını Beşiktaş'a ileteceği belirtiliyor.

Godin, ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon kulüp ve milli takımda 39 maça çıktı.