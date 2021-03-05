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Beşiktaş’tan sert açıklama: HAKKI’yla kazananların ŞEREF’li şampiyonluklar….

Beşiktaş, son dönemde Süper Lig'de hakemler hakkında yapılan eleştiriler ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Güncellenme: 17:50, 05/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’tan sert açıklama: HAKKI’yla kazananların ŞEREF’li şampiyonluklar….

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bağıranların değil sahada “HAKKI”yla kazananların “ŞEREF”li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz. Futbol Takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve “ADALET” duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun; gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

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Yayınlanma Tarihi:17:23,