Beşiktaş’tan Trabzonspor maçıyla ilgili TFF’ye kural hatası başvurusu

Trabzonspor-Beşiktaş maçının 47. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili siyah-beyazlı kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) kural hatası başvurusu yaptı.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 1-1 sona eren Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla ilgili siyah-beyazlılar TFF’ye başvuruda bulundu!

Maçın 47. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen’in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı.

POZİSYON NASIL OLMALIYDI?

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük’ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgi üzerinde sıralanmalıydılar.

IFAB KURALI NE DİYOR?

“Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır”

Pozisyonu beIN Sports’ta üç eski hakem pozisyonu değerlendirirken, kural hatası yapıldığı yönünde görüş birliğinde bulunuldu.