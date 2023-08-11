Beşiktaş’tan transfer bombaları: Oxlade-Chamberlain ve Eric Bailly
Siyah-beyazlılar, Manchester United ve Premier Lig'in yıldızları Oxlade-Chamberlain ve Bailly'i kadrosuna katmak üzere.
Azerbaycan’dan galibiyetle dönen Beşiktaş yeni sezonun ilk maçı öncesinde transfer harekatında önemli imzalara hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar prensipte anlaşmaya varıp İstanbul'a getirdiği Alex Oxlade-Chamberlain transferini son sağlık kontrollerinin ardından açıklayacak. Anlaşmaya varılan 2. isim de İngiltere'de Manchester United forması giyen Eric Bailly.
Kırmızı Şeytanlar'la kontrat fesih görüşmeleri yapan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bailly ile yıllık 2.2 milyon Euro'dan 3 sezonluk kontrat imzalanacak.
Ruslan Malinovskyi için de Marsilya'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan yönetim, Ukraynalı oyuncuyu ikna etmek üzere.