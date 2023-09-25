Beşiktaş’tan Tüpraş ile dev anlaşma! Stadyum isim hakkı için sponsorluk açıklandı…

Beşiktaş Tüpraş ile stadyum isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 3 sezon için geçerli olacak anlaşmada siyah beyazlı kulüp 230 milyon TL kazanacak.

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Beşiktaş Kulübü stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile dev bir anlaşma yaptı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Tüpraş ile yıllık primler dahil toplam 230 Milyon TL + KDV karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Dolmabahçe’deki yeni stadın adı: ‘Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’ oldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize Hoş Geldin Tüpraş

Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş'la anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır.