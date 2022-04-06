Beşiktaş’tan UEFA’ya çıkarma! Kesintiye itiraz için belgeler sunuldu

Beşiktaş Kulübü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret ederek bu sezon Şampiyonlar Ligi gelirlerinin yüzde 15'ine el konulmasına belgelerle itiraz etti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA yetkililerini, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti.

Çebi, UEFA tarafından kulübün bu sezonki gelirlerin yüzde 15’ine el koyma kararını görüştü. Beşiktaş Başkanı ayrıca vadesi gelen borçların zamanında ödendiğine dair belgeleri komisyona sundu.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 6 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, katılma ve TV yayın gelirlerinin tamamının ödenmesini beklerken, UEFA komisyonu belgeleri inceleyip kararını verecek.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi, UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ile UEFA yetkililerini, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül de yer aldılar.”