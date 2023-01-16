SPOR
Abone Ol

Beşiktaş’tan uzatma sürelerine tepki

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'de hafta sonu oynadıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika eklenmesinin ardından Fenerbahçe'nin oynadığı mücadelenin sonuna 10 dakika verilmesine tepki gösterdi.

Yayınlanma: 13:50 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş’tan uzatma sürelerine tepki

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig’de maçların uzatma sürelerinden rahatsız olduklarını bildirdi.

Asbaşkan Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçlarındaki oynanmayan süreler konusunda hakemlerden hassasiyet beklediklerini belirterek, “Konyaspor maçının çıkışında da söyledim, maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik. Bunu tayin edenlerin kronometrelerinde bir sorun mu var? Beşiktaş maçlarında oynanmayan süreler konusunda hakemler ve VAR sorumlularını daha titiz bir çalışmaya davet ediyoruz. Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler? Bunun da takipçisi olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmesini yadırgadıklarını anlatan Kocadağ, “Ne VAR’a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Beşiktaş, Salih Uçan'ı 1 yıl daha takımda tuttuİlginizi ÇekebilirBeşiktaş, Salih Uçan'ı 1 yıl daha takımda tuttuBeşiktaş'ın Cenk Tosun'u var!İlginizi ÇekebilirBeşiktaş'ın Cenk Tosun'u var!
X Reklam