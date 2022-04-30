Beşiktaş’tan Vida için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağlık durumuna dair bir bilgilendirme paylaştı.

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Beşiktaş’tan Domagoj Vida için bir açıklama paylaşıldı. Kulübün açıklamasında Hırvat savunma oyuncusunun MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun Kayserispor maçı kadrosunda yer almadığı belirtildi.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Futbol takımımızın 29.04.2022 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk iç kısmında ağrı ifade eden oyuncumuz Domagoj Vida’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilmiştir. Oyumcumuz müsabaka kadrosuna dahil edilmemiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”