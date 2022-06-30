Beşiktaş’tan yerli harekâtı! Defansa 2 Türk isim…

Yerli harekâtına başlayan Beşiktaş'ın listesinde Adana DS’den Tayyip, Göztepe’den Atınç, İstanbulspor’dan Emrecan ve Rize’den Emirhan Topçu var.

Doğan GÜNDOĞDU

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Kara Kartal'da rota yerli transferi… Kadrosunda Montero, Saiss, Welinton ve Serdar Saatçı olan Beşiktaş, bu bölgeye en az 2 takviye daha yapmayı planlıyor. Stoper rotasyonu, Türk oyuncularla takviye edilecek. Böylece kontenjan konusunda teknik ekibin eli rahatlayacak. Listenin ilk sırasında Adana Demirspor'dan Tayyip Sanuç bulunuyor. 22 yaşındaki stoper için kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

İMZALAR YAKIN

Tayyip transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Eski Beşiktaşlı Atınç Nukan, Göztepe'den ayrılıp gelmeye hazır. İzmir ekibi, 1 milyon Euro talep ediyor. İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan transferinde sıkıntı yok. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Kartal, geçen sezon Menemen'de kiralık oynayan Rizespor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'yla da görüşüyor.

MULEKA BEKLİYOR

Hollandalı santrfor Wout Weghorst'u imza için bekleyen Beşiktaş, D.Kongolu forvet Jackson Muleka transferine de yakın. 22 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelip ve siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturduktan sonra Belçika'ya döndü. Muleka ile anlaşma sağlanırken, Standard Liege ile pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Muleka'nın sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.