Bild: Hollanda Türkiye’de çöktü

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeler’inde ilk maçlar başladı. Bild gazetesi, eleme maçlarını verdiği haberde Türkiye’yi manşete taşıdı. ‘Hollanda Türkiye’de çöktü’ başlığı ile verilen haberde Burak Yılmaz’ın performansına dikkat çekildi.

‘Dünya Kupası eleme maçlarına kısa bir bakış’ denilerek verilen haberde Türkiye’nin 4-2’lik Hollanda galibiyeti öne çıkarıldı. Haberde “Büyük sürpriz! Türkiye'nin formda futbolcusu Burak Yılmaz… Hat-trick yaparak 4-2'lik Hollanda galibiyetine damga vurdu. Diğer golü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Davy Klaassen ve Luuk de JongW'un golleri teselliden öteye gidemedi” denildi.

Haberde Frank de Boer’in Wolfburg’da oynayan forvet oyuncusu Wout Weghorst’u aday kadroya çağırmadığının altı çizilirken, Hollanda’nın elemelere kötü başladığı belirtildi. Grubun diğer maçında ise Norveç’in Cebelitarık’ı 3-0 yendiğine, Lepzig’de forma giyen Alexander Sörloth’un gol attığına değinildi.

Hollanda gibi Ukrayna ile 1-1 berabere kalan Fransa’nın da elemelere sürpriz bir şekilde puan kaybıyla başladığı da haberde yer aldı.