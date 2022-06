Bir devir sona erdi! Paul Pogba Manchester United’a veda etti…

İngiliz devi Manchester United Fransız yıldızı Paul Pogba ile yolların ayrıldığını açıkladı… 6 sezondur Manchester United forması giyen ve sözleşmesi Haziran sonunda biten Pogba ile yeni anlaşma yapılmadı. Kırmızı Şeytanlar resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Pogba’ya teşekkür etti.

29 yaşındaki Fransız oyuncu 2012’de Manchester United altyapısından ayrılarak sadece yetiştirme bedeli olan 1 milyon Euro’luk bedelle Juventus’a gitmişti.

Manchester altyapısında büyük bir dünya yıldızı olmaya aday gösterilen Paul Pogba A Takım’da daha fazla süre almak isterken Alex Ferguson ona sabırlı olmasını söylemişti. Gemileri yakan Pogba dünya vitrinine çıkmak için 2012’de Juventus ile anlaştı.

Antonio Conte, daha ilk sezonunda Fransız oyuncuya 37 maçta şans verdi. Sonrasında bu sayı her sezon daha da arttı. Pogba ismi kısa sürede dünya futbolundaki yerini aldı.

Kırmızı Şeytanlar 2014’te neredeyse bedavaya gönderdiği yıldızını geri almak için 2016’da 105 milyon Euro’luk rekor bonservis bedeli ödemek zorunda kaldı.

Manchester formasıyla 233 maça çıkan ve 39 gol, 51 asistlik performans ortaya koyan Pogba, 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 2 İngiltere Lig Kupası kazandı.

Avrupa’nın dev kulüpleri Paul Pogba’yı gündemine alırken İtalyan basını, Juventus’un 29 yaşındaki yıldız için devreye girdiğini iddia etti.

İtalyan temsilcisinin Pogba’ya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği bahsedilirken yıllıkta 7,5 milyon Euro maaş önerdiği yazıldı. Ancak Paul Pogba’nın yıllık 11 milyon Euro maaş talep etmesinden ötürü görüşmelerin sekteye uğradığı belirtildi.

Paul Pogba, kariyerinde Juventus forması ile 178 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 34 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.

Once a Red, always a Red

Thank you for your service, @PaulPogba #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022