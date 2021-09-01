Bir harf yanlışlığı, transfere engel oldu!

Dünya futbolunda birçok kez ilginç nedenlerle gerçekleşmeyen transferlere bir yenisi daha eklendi! Lazio'nun unuttuğu bir harf, Kostic transferinin gerçekleşmesine engel oldu.

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İtalya Serie A ekibi Lazio’nun Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’tan almak istediği Filip Kostic, bir harf hatasına takıldı.

28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu transfer isteyen Lazio, Alman ekibinin mail adresini ‘eintrachtfranfurt’ olarak yazıp ‘K’ harfini unuttu. Yanlış adrese giden mail’e cevap gelmeyince Lazio, Zaccagni’yi transfer etti.

Ortaya çıkan bu yanlışlık sonrasında Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, transfere engel olan bu hatayla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Kostic’i transfer etmeyi çok istiyorduk ama her şey geride kaldı. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyoruz. Kostic ve Frankfurt’a başarılar” ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ NEDENLERLE GERÇEKLEŞMEYEN TRANSFERLERDEN BAZILARI

Kevin Grosskreutz – Borussia Dortmund’dan Galatasaray’a

2015 yılı transfer döneminde İstanbul’a gelen ve Galatasaray’a transferi imza ve kağıt işine kalan Grosskreutz’un sarı kırmızılı takıma transferi gerçekleşmemişti. Transferin gerçekleşmemesinin nedeni ise FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne eksik imzalı belgenin yüklenmesiydi. Alman oyuncu eksik imza ve transfer döneminin sona ermesi nedeniyle Galatasaray’a transfer olamadı ve Ocak ayını beklemek zorunda kaldı.

Robert Lewandowski – Lech Poznan’dan Blacburn’e

2010 yılında Polonya 1. Lig takımlarından Lech Poznan forması giyen Robert Lewandowski, dönemin Blackburn Rovers teknik direktörü Samm Allardyce’ın radarına girmiş ve oyuncu İngiltere’ye çağrılmıştı. Ancak 2010 yılında İzlanda’da faliyete geçen Eyjafjallajokull yanardağının iptal ettiği uçuşlardan dolayı yıldız golcü İngiltere’ye gidememiş ve Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.