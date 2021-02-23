Birleşmiş Milletler projesi için gitti, takım sahibi oldu

Birleşmiş Milletler (BM) projesi için gittiği Uganda Cumhuriyeti’nde futbol takımı alan Av. Mehmet İhsan Kalkan, dünya yıldızı futbolcu yetiştirmek için kolları sıvadı. Uganda Bölgesel 3’üncü Lig ekiplerinden Mateete Football Clup’ı satın alarak Ugandalı futbolculara önemli katkılar sağlayan Mehmet İhsan Kalkan, BM projesi, yatırımları ve ırkçılığa karşı attığı önemli adımları anlattı.

Birleşmiş Milletler’in bir projesi için 2 yıl önce Uganda’ya gittiğini ve 1 aylık süreçte ülkenin çeşitli kentlerinde kaldığını dile getiren Av. Mehmet İhsan Kalkan, “Hafta sonları maçlara gidiyordum fırsat buldukça. Orada da çok yetenekli genç futbolcuların olduğunu gördüm. Aklıma sokmuştum buradan bir takım alacağımı. Ondan sonraki süreçte kulüple diyaloğa geçtim. Bu gençleri dünya futboluna kazandırmak adına hem de ülkeler arasındaki diyaloğa ve işbirliğine de katkıda bulunmak adına böyle bir karar aldım” dedi.

“İDARİ YAPILANMAYA MUTLAKA GİDECEĞİZ”

Mateete Football Clup’ı yeni satın aldığını ve şu an ekibinde Türk yönetici de Türk antrenör de olmadığını dile getiren Mehmet İhsan Kalkan, “İdari yapılanmaya mutlaka gideceğiz. Şu anda Ugandalı bir arkadaşımız yardımcım olarak orada takımı yönetiyor, yönlendiriyor. Dolayısıyla oradaki çalışmalarımızı şu anda uzaktan yapmak zorunda kalıyoruz. Ama en kısa zamanda uçuşlarda bir düzene girdikten sonra mutlaka Uganda’ya sık sık gidip geleceğiz” diye konuştu.

İlerleyen süreçte altyapı anlamında da değişikliğe giderek gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Kalkan, “Altyapısı çok güçlü olan bir ülke değil zaten Uganda bildiğiniz gibi. Biz de o anlamda buraya altyapıyı güçlendirmek, oradaki futbolculara umut olmak ve onları gerçekten dünya sahnesinde birer yıldız yapmak için o gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

“ERSEN MARTİN VE OGÜN TEMİZKANOĞLU’NUN ÇOK CİDDİ DESTEKLERİ OLDU”

Mehmet İhsan Kalkan, amatör düzeyde futbol oynadığını ve geçmiş dönemlerde Silopispor’da yöneticilik yaptığını ifade ederek, “Görev aldığım dönemde Silopispor’u şampiyon yapmıştık. Bir futbol geçmişim var aslında futbolla iç içe büyüdük zaten hepimiz de olduğu gibi. Futbola ilgim zaten vardı, çok değerli futbolcu arkadaşlarım da var daha önceden futbol oynamış Ersen Martin gibi Ogün Temizkanoğlu gibi çok değerli oyuncularımız var. Tabii onların da çok ciddi destekler oldu bu süreç içerisinde kendilerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL BİR PROJENİN ALTINA İMZA ATMIŞ OLDUK”

Birleşmiş Milletler’in Uganda’da gerçekleştirdiği proje ile ilgili de bilgiler veren Mehmet İhsan Kalkan, “Proje kapsamında hastaneler ile ilgili çalışma içinde yer aldık. O zaman 6 hastanenin XRAY cihazlarını biz kurduk Uganda’da. İnsani kalkınma anlamında çok güzel bir projenin altına da ülkemiz adına imza atmış olduk. Orada bulunduğumuz süreç içerisinde de insanlarla çok daha fazla diyalog içerisine girme fırsatımız oldu. Bunu da da özellikle futbol anlamında çok iyi diyaloglar yakaladık ve onları da uzun görüşmeler sonrasında takım alarak taçlandırdık” ifadeleri kullandı.