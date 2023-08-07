Bizimlesin Michy Batshuayi! İsmail Kartal gidişini onaylamadı…

Lens, Everton ve Roma’nın transfer listesindeki Michy Batshuayi astronomik bir teklif gelmediği sürece satılmayacak.

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Fenerbahçe’de Edin Dzeko'nun gelişiyle birlikte ikinci forvet konumuna düşen ve takımdan ayrılmayı düşünen Michy Batshuayi'nin gidişine Teknik Direktör İsmail Kartal'dan onay çıkmadı. Lens ve Everton'ın ardından Roma'nın da ilgilendiği Belçikalı golcü takımda tutulacak. Başkan Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştiren Kartal, “Sadece Dzeko ile olmaz. Bu kadar yoğun bir takvimde Batshuayi'ye ihtiyacım var” dedi.

10 MİLYON EURO’YA RET

Fenerbahçe yönetimi de 10 milyon Euro'yu bulan tekliflere rağmen kapıları kapattı. Yedek kaldığı için mutsuz olan 29 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, futbolcusuna takımın en önemli parçalarından biri olduğunu ve birçok maçta 11'de sahaya çıkacağını söyledi. Görüşmenin ardından Batshuayi'nin de gitme fikrini ikinci plana attığı öğrenildi.

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