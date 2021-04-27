BM, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yı “Yoksullukla Mücadele Savunucusu” ilan etti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye temsilciliği, 27 Nisan günü Küresel Amaçlar'ın 1'incisi olan “Yoksulluğa Son” maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için, çevrim içi bir atama töreni ve basın toplantısı düzenledi. Futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayıp, Fransa'nın güçlü takımlarından biri olan Lille'de devam eden başarılı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP'nin “Yoksullukla Mücadele Savunucusu” olarak atandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi'nin de katıldığı basın toplantısı, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi Mert Fırat'ın sunuculuğunda gerçekleştirildi.

“ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIM”

Yeni görevinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten milli futbolcu Yusuf Yazıcı, “Bu yola çıkarken amacım yoksul insanlara yardım etmek değil, yoksulluğu ortadan kaldırmanın yöntemlerinin bulunmasına katkı sağlamak. Çünkü benim için yoksullukla mücadele, bir çeşit yardımseverlik değil; dünyada adaletin ve barışın sağlanabilmesi için çaba göstermek. Kişisel deneyimlerimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bu alandaki bilgisi ve imkanları ile birleştireceğim için çok heyecanlıyım. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” dedi.

“YOKSULLUĞUN SONA ERDİRİLMESİ BİR HAYIRSEVERLİK İŞİ OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şunları söyledi:

“Sayın Yusuf Yazıcı'yı UNDP Türkiye'nin Yoksullukla Mücadele Savunucusu ilan etmekten onur duyuyorum. Küresel salgın, kimseyi geride bırakmamamız gerektiğini, ‘herkes güvende oluncaya kadar kimsenin güvende olamayacağını' tüm dünyaya her zamankinden çok daha kesin biçimde gösterdi. Yoksulluğun sona erdirilmesi, hayırseverlik işi olarak görülemez, bir adalet eylemidir ve insanlığın büyük potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarıdır.”

“YUSUF YAZICI İLE EL ELE VERECEĞİZ”

“Hep birlikte açlığa son verebiliriz, hastalıkları yok edebiliriz ve dünyada herkes için gelişme ve müreffeh bir yaşam sürme olanağını yaratabiliriz” ifadelerini kullanan Tomasi, “Yusuf Yazıcı ile UNDP'nin bu savunuculuk görevinde el ele vererek, birlikte ‘Küresel Amaç 1: Yoksulluğa Son'un desteklenmesine büyük katkı yapacağına inanıyorum. Yusuf Yazıcı, kırılgan grupların dayanıklılığını artırma çalışmalarımıza, mesajlarımızı herkese ulaştırarak destek olacak” açıklamasında bulundu.