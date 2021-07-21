Boca Juniors Atletico Mineiro’ya elendi, futbolcular polisle çatıştı!

Libertadores Kupası Son 16 Turu’nda Brezilya deplasmanında Atletico Mineiro’ya konuk olan Boca Juniors, penaltılar sonucunda turnuvadan elendi ancak, maç sonunda adeta kıyamet koptu.

Boca Juniors ekibi, Marcelo Weigandt’ın ikinci yarıda attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesiyle hakeme büyük tepki gösterirken, penaltı atışlarını 3-1 kaybedince bu öfke daha da arttı. Arjantin takımının oyuncuları ilk olarak Atletico Mineiro soyunma odasına girmeye çalıştı ancak polisin gazlı müdahalesine maruz kaldı.

Arjantin medyası, Atletico Mineiro Başkanı Sergio Coelho’nun soyunma odası koridorlarında Boca oyuncularını kışkırtmasıyla olayların daha da kötüye gittiğini ileri sürdü.

FUTBOLCULARI GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Görüntülerde oyuncuların birbirlerine yumruk attığı ve eşya fırlattıkları görüldü. Tırmanın şiddeti dağıtmak için müdahale etmeye çalışan polis ekipleri, göz yaşartıcı kapsül kullandı. Brezilya polisi Boca’nın iki oyuncusu Sebastian Villa ve Carlos Zambrano’yu polisi darp ettikleri için gözaltına almak istedi. Ancak Arjantin Konsolosluğu’nun devreye girmesiyle gözaltı yaşanmadı.

Se ve que en la transmision de allá no lo pasaron. pic.twitter.com/uMxyP47b59 — Faka (@Faka_sc) July 21, 2021

“GAZ SIKIYORLAR, NE YAPARSIN?”

Boca Juniors Başkan Yardımcısı ve kulübün efsanesi Juan Roman Riquelme, polisle yaşanan çatışmaların ardından takımını savundu: “Soyunma odasına girdiklerinde takım elbiseli, çocukları itip aşağılayan biriyle karşılaştık. Polisler oyuncuların yüzüne gaz sıktı. Gaz sıkıyorlar, ne yaparsın? Kendini mi savunursun yoksa sana vurmalarına izin mi verirsin? Polisler başkanın şişe attığını görüyor. Onlara hiçbir şey söylemiyorlar. Gerçek bu.”