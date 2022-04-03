Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, Ramazan kolisi dağıtımına başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından hazırlanan Ramazan ayı paketleri dağıtılmaya başlandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın bodrum ilçesindeki Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyeleri tarafından derneğin Bitez'deki binasında hazırlanan Ramazan ayı gıda kolileri, Bodrum Belediyesi zabıta görevlileri desteği ile dağıtılmaya başlandı.

Dernek Başkanı Cankat Boylu yaptığı açıklamada “Bu mübarek Ramazan ayında ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olabilmek amacıyla her yıl olduğu gibi yardım kolisi hazırladık. Bağışlarıyla katkıda bulunan Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği üyelerine sonsuz teşekkür ve minnetlerimizi sunarız. Dağıtımlar dernek genel sekreterimiz ve aynı zaman da Bodrum Zabıta Müdürümüz Sayın Deniz Özyıldız ve ekibiyle koordineli olarak yapılacaktır” dedi.