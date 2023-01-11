Bodrumspor, Antalyaspor’dan Gökdeniz Bayrakdar’ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar, 1. Lig takımına kiralık olarak gönderildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar’a formamız altında başarılar dileriz.” denildi.
Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Gökdeniz Bayrakdar, kırmızı-beyazlı formayla son üç sezonda Süper Lig’de ve Türkiye Kupası’nda 87 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti. (AA)