Bodrumspor deplasmanları çok sevdi!
Deplasmanda aldığı galibiyetlerle ilk 2'yi zorlayan Bodrumspor, Adanaspor'u deplasmanında da 3 puana 89. dakikadaki golle uzandı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-1 yendi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 22 puanla 12. sırada kalırken, konuk ekip 38 puanla 3. sıraya yükseldi.
Bodrumspor bu sonuçla deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkararak dış sahada üst üste 4. maçını kazandı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 38 Jallow), Pedro Nuno (Dk. 38 Sacko), Burak Çoban, Iseka (Dk. 82 Hakkı Türker), Abdurrahman Canlı, Roche (Dk. 10 Hüseyin Öztürk), Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 71 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 77 Hakan Yeşil), Kenan Özer, Imeri (Dk. 60 Recep Aydın), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 71 Aminu Umar), Celal Dumanlı (Dk. 77 Koray Kılınç), Cenk Şen
Goller: Dk. 21 Kenan Özer (Penaltıdan), Dk. 89 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 61 Jallow (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Süleyman Özdamar, Dk. 37 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 27 Kemal Kılıç (Teknik Direktör), Dk. 38 Yiğithan Güveli (Adanaspor)