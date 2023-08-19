Bodrumspor ile Erzurumspor’dan sessiz randevu!
Bodrumspor, sezonun ilk iç saha maçında penaltı kaçırıp Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Bodrum FK, sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4, konuk ekip 2 puana yükseldi.
Ligin 3. haftasında Bodrumspor, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Erzurumspor ise sahasında Manisa FK’yı konuk edecek.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Sabri Öğe
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde, Brazao (Dk. 85 Adem Metin Türk), Üzeyir Ergün (Dk. 90+1 Omar İmeri), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Celal Dumanlı), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 89 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 61 Haqı Osman)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Sefa Akgün (Dk. 86 Fırat Şaşi), Eren Tozlu (Dk. 90+2 Hüseyin Mevlütoğlu), Muhammed Emin Yavaş (Dk. 46 Hasan Batuhan Artarslan), Özgür Sert, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+3 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 52 Rosheuvel)
Sarı kartlar: Dk. 27 Muhammed Emin Yavaş, Dk. 36 Eren Tozlu, Dk. 45 Sefa Akgün, Dk. 67 Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK), Dk. 80 Brazao (Bodrumspor) (Sözcü.com.tr – AA)