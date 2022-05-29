Bodrumspor tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig’de

TFF 2'nci Lig Play-Off Finali'nde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lige yükseldi.

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TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Bodrumspor müsabakanın 30’uncu dakikasında Erdem’in golüyle öne geçti: 0-1. Samet 39’uncu dakikada skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Cenk 54’üncü dakikada Bodrumspor’un üçüncü golüne imza atan isim oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ege ekibi 1’inci Lig’e yükseldi. Maç bitiminde Bodrumsporlu oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar büyük coşku yaşadı. Karacabey Belediyespor ise umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Ali Şansalan, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara

Ali Şansalan, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Enes Kayar, Hakan Arslan, Mevlüt Çelik, Abdullah Dıjlan Aydın, Bekir Can Kara (Efe Çetin dk. 83) Arda Yılmaztürk, Sergen Yatağan (Ata Kurtuluş dk. 56), Harun Kavaklıdere (Berk Nizam dk. 46), Devrim Taşkaya (Ahmet Eren dk. 71), Uğur Türk

Veysel Sapan, Enes Kayar, Hakan Arslan, Mevlüt Çelik, Abdullah Dıjlan Aydın, Bekir Can Kara (Efe Çetin dk. 83) Arda Yılmaztürk, Sergen Yatağan (Ata Kurtuluş dk. 56), Harun Kavaklıdere (Berk Nizam dk. 46), Devrim Taşkaya (Ahmet Eren dk. 71), Uğur Türk Yedekler: Hüseyin Arslan, Ömer Kuşan, Mehmet Kalkan, Zeynullah Türkay, Kaan Yüksel, İlke Nelik

Hüseyin Arslan, Ömer Kuşan, Mehmet Kalkan, Zeynullah Türkay, Kaan Yüksel, İlke Nelik Teknik Direktör: Tahsin Tam

Tahsin Tam Bodrumspor: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş (Seçkin Getbay dk. 69), Samet Yalçın (Mert Çayır dk. 88), Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 69), Celal Dumanlı (Berk Ünsal dk. 78), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Bahadır Erol dk. 88)

Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş (Seçkin Getbay dk. 69), Samet Yalçın (Mert Çayır dk. 88), Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 69), Celal Dumanlı (Berk Ünsal dk. 78), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Bahadır Erol dk. 88) Yedekler: Egemen Gençalp, Eren İyican, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan, Halil Sevinç

Egemen Gençalp, Eren İyican, Muhammet Aran, Oğuzhan Doğan, Halil Sevinç Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

İsmet Taşdemir Goller: Erdem Çetinkaya (dk. 30), Samet Yalçın (dk. 39), Cenk Şen (dk. 53) (Bodrumspor)

Erdem Çetinkaya (dk. 30), Samet Yalçın (dk. 39), Cenk Şen (dk. 53) (Bodrumspor) Kırmızı Kart : Berk Nizam (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor)

: Berk Nizam (dk. 90+2) (Karacabey Belediyespor) Sarı Kartlar: Cenk Şen, Erkan Değişmez, Seçkin Getbay (Bodrumspor)

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